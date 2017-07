Zájem českých exportérů o vývoz do Německa letos dál roste. Služby státní agentury CzechTrade v zemí využilo v první polovině roku 188 českých firem, meziročně o třetinu více než loni. Export českých firem k západnímu sousedovi stoupl od ledna do května o 7,1 procenta na 578 miliard korun. Rostl tedy rychleji než celkový vývoz z ČR. V minulém roce vyvezly české firmy do Německa zboží a služby za celkem 1,29 bilionu korun.