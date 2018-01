CzechTourism: Zájem zahraničních turistů o ČR roste

Zájem zahraničních turistů o Českou republiku v posledních letech roste. Turisté jezdí stále více také do regionů, i když hlavním lákadlem je stále Praha. Podle ředitelky agentury CzechTourism Moniky Palatkové se loni v hromadných ubytovacích zařízení v České republice ubytovalo kolem 10 milionů zahraničních turistů. Meziroční růst odhadla kolem deseti procent. Palatková to řekla na veletrzích cestovního ruchu v Brně. K deseti milionům zahraničních turistů ubytovaných v hotelech a penzionech je podle ní nutné přičíst ještě poměrně vysokou jednodenní návštěvnost a návštěvnost v individuálních ubytovacích zařízeních. CzechTourism láká do republiky i turisty ze vzdálených destinací. Palatková zmínila Indii, Čínu, Jižní Koreu, kde jsou nárůsty 30 až 50 procent.

Památkáři letos představí veřejnosti aktivity českých šlechticů ve službách evropské diplomacie. Týká se to například rodu Černínů, kterým bude věnována samostatná expozice na zámku v Jindřichově Hradci, zjistila ČTK na veletrhu Regiontour v Brně. Národní památkový ústav se věnuje šlechtě dlouhodobě. Většinou dosud mapoval osudy jednotlivých rodů. Ředitel územní památkové správy v Českých Budějovicích Petr Pavelec řekl, že ve sbírkách je řada unikátů. Zmínil turecký stan uložený v Jindřichově Hradci. "Je to naprostý unikát z roku 1644, který získal Heřman Černín, který byl opakovaně vyslancem rakouských císařů do Osmanské říše. Stan byl diplomatický dar," uvedl Pavelec. Dalším unikátem je zlatý eggenberský kočár, který zná většina návštěvníků zámku v Českém Krumlově. Byl vyrobený v roce 1638 v Římě.