CzechInvest dojednal za 25 let investice za téměř bilion korun

Státní agentura CzechInvest dojednala za čtvrtstoletí v Česku investice za 981 miliard Kč. Ve všech krajích vytvořily přes čtvrt milionu nových pracovních míst. Agentura která slaví letos 25 let od svého založení. Od roku 1993 v Česku nejvíc investovaly německé společnosti. Do 364 projektů šlo 226 miliard korun a vzniklo přes 60 tisíc pracovních míst. Druhé místo patří investorům z Japonska, třetí jsou firmy z USA a čtvrté společnosti z Jižní Koreje. Za 25 let do ČR přišli investoři z více než 30 zemí světa.

Největší investiční akcí dojednanou agenturou je výstavba korejské automobilky Hyundai Motor Manufacturing Czech za 34,4 miliardy korun v Nošovicích oznámená v roce 2006. Druhá je japonsko-francouzská továrna Toyota Peugeot Citroën Automobile Czech v Kolíně. Trojici největších investičních akcí uzavírá korejská Nexen Tire, která svůj záměr na stavbu závodu na výrobu pneumatik za 22,8 miliardy korun oznámila v roce 2014.