CVVM: Přibývá Čechů s pocitem, že si za mzdu koupí méně než dříve

V posledních dvou letech přibývá v Česku lidí s pocitem, že si za své příjmy mohou koupit meziročně méně věcí či služeb. Vyplývá to z lednového průzkumu Centra pro výzkum veřejného mínění (CVVM). Že se reálné příjmy jejich domácnosti proti loňsku zhoršily, si myslí 38 procent lidí, zatímco před dvěma lety to bylo 30 procent Čechů. Nejhorší byla za posledních 25 let situace v roce 2013, kdy si myslelo 68 procent lidí, že se jejich kupní síla meziročně zhoršila.

Lidé, kteří mají pocit, že si za své příjmy mohou dovolit více zboží a služeb, jsou každoročně v menšině. Letos jich bylo 12 procent a za posledních 25 let podíl pozitivních názorů nikdy nepřesáhl 15 procent. Průzkum provádělo CVVM v období od 15. do 24. ledna. Zúčastnilo se ho 1086 obyvatel České republiky ve věku nad 15 let.