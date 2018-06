CVVM: Ekonomiku hodnotí kladně nejvíc Čechů za 19 let

Tuzemskou ekonomiku hodnotí kladně polovina Čechů, což je nejlepší výsledek za posledních 19 let. Vyplývá to z květnového průzkumu Centra pro výzkum veřejného mínění (CVVM). Stav ekonomiky považuje za špatný jen zhruba sedmina lidí. Polovina Čechů také nyní hodnotí pozitivně životní úroveň svých domácností. Za dobrou označilo v aktuálním průzkumu současnou ekonomickou situaci Česka 49 procent dotázaných, neutrálně ji hodnotilo 34 procent lidí a za špatnou ji označilo 15 procent lidí. Stejně kladně jako tuzemské hospodářství hodnotí lidé i situaci vlastních domácností. Podle 53 procent Čechů je dobrá, 33 procent lidí ji hodnotí neutrálně a špatná je životní úroveň domácností jen podle 14 procent dotázaných. Průzkum provádělo CVVM v období od 12. do 24. května. Zúčastnilo se ho 1008 obyvatel České republiky starších 15 let.