Cvičení prověří schopnosti NATO v elektronickém boji a v průzkumu

NATO v příštích týdnech při unikátních cvičeních Unified Vision a Baltic CESMO Test vyzkouší své schopnosti v oblasti elektronického boje EW (Electronic Warfare) a společného zpravodajství. Zapojí se do něj i přes 300 českých vojáků s desítkami kusů speciální techniky včetně pasivních sledovacích systémů Věra, ochranných a rušících systémů elektronického boje a bezpilotních systémů. Cvičení prověří schopnost jednotek jednotlivých států vzájemně se propojit do jednotné sítě velení, spolupracovat, vyhodnocovat získané informace a použít je k zásahu. Do cvičení se zapojí celkem 20 členských států NATO a jejich spojenců, cvičit by mělo asi 2500 až 3000 vojáků.

Vojáci budou v souboru cvičení a prověrek trénovat zejména vzájemnou spolupráci. Například španělské bezpilotní prostředky zachytí pohyb nepřítele, získané informace okamžitě pošlou kolegům do České republiky, kteří je vyhodnotí a předají je dalším jednotkám. Testovat se zejména bude, zda informace a data, které zjistí jednotky jednoho státu, je možné předat jednotkám z jiného státu do místa jejich nasazení. České jednotky budou cvičit ve výcvikovém prostoru Hradiště, ale i ve výcvikových prostorech na severu Německa a zástupci armády budou působit i ve štábu v Ramsteinu.