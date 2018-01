Čtyřnásobný vrah Dahlgren spáchal ve věznici Valdice sebevraždu

Čtyřnásobný vrah Kevin Dahlgren spáchal ve věznici Valdice na Jičínsku sebevraždu. ČTK to zjistila ze tří důvěryhodných zdrojů. Američan Dahlgren podle pravomocného rozsudku zavraždil v květnu 2013 v Brně čtyři lidi. Odsouzen byl na doživotí. Dahlgrenův případ patří k nejhorším zločinům posledních let v České republice. Dahlgrenův obhájce Richard Špíšek ČTK řekl, že sklony k sebevraždě Dahlgren měl. "Informoval jsem o tomto jak věznici, tak ředitelství vězeňské služby a pevně věřím, že věznice Valdice učinila maximum proto, aby této situace předešla. Chápu ale, že nelze zabránit všem nešťastným událostem, zejména pokud je skutečně snaha na straně odsouzeného něco takového učinit," uvedl Špíšek.

Dahlgren zabil v Brně-Ivanovicích všechny členy rodiny, u níž dočasně bydlel - otce, matku a jejich dva syny, z nichž jeden byl nezletilý. Poté odjel do Rakouska, kde nasedl do letadla mířícího do USA. Následně byl zadržen na letišti ve Washingtonu na základě zatykače vydaného českými orgány. Americké soudy pak rozhodly o jeho vydání do ČR. Dahlgren, původem z Kalifornie, se v České republice nějakou dobu živil jako učitel angličtiny, zavražděná žena byla jeho sestřenicí.