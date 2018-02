Čtyři města se spojila k řešení bezdomovectví

Tři města a jedna pražská čtvrť uzavřely partnerství, které jim má pomoci řešit bezdomovectví na jejich území. Do jara chtějí mít nové sociální byty, přemístit rodiny z ubytoven do běžných bytů či zavést bydlení s podporou sociálních pracovníků. ČTK o tom informovala Platforma pro sociální bydlení. Zapojily se Brno, Benešov, Liberec a Praha 7. Spolupracují s neziskovými organizacemi a sociology. Podle platformy snížení počtu lidí v nejistém bydlení či bez domova brzdí to, že Česko dosud nemá zákon o sociálním bydlení. Vláda Andreje Babiše (ANO) v demisi ve svém programovém prohlášení slíbila, že normu nachystá. Má ji vypracovat ministerstvo pro místní rozvoj. Zákon o sociálním bydlení slibovala už minulá vláda Bohuslava Sobotky (ČSSD). Do Sněmovny se předloha dostala až krátce před koncem volebního období, takže ji resort nestihl prosadit. Brzdou byly rozdílné představy o sociálním bydlení, a to hlavně v tehdejší koalici ČSSD, ANO a lidovců. Výhrady měla ale i opozice.