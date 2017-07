Čtyři lidé zemřeli při čelním střetu dvou osobních vozů u Vnorov na Hodonínsku. Pro zraněnou ženu přiletěl vrtulník, má středně těžké poranění pánve. Příčinu nehody policie vyšetřuje. Podle mluvčí mohlo jít například o technickou závadu, únavu nebo zdravotní indispozici. Hasiči podle mluvčího Davida Jirouše vyslali na místo 25 lidí. Jedno auto skončilo po nehodě na střeše. Od pátku zemřelo při nehodách na českých silnicích zatím osm lidí. První prázdninový víkend včetně pátku si tak vyžádal o dvě oběti méně než loni. Na dotaz ČTK to uvedl ředitel dopravní policie Tomáš Lerch. Ještě do nedělního poledne to vypadalo, že statistiky budou ještě příznivější.