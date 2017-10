Čtvrtina vlastníků by si díky svému bytu ve stáří ráda přilepšila

Zhruba pětina až čtvrtina lidí mezi 35 a 59 lety, kteří vlastní byt či rodinný dům, by si ve stáří případně chtěla přilepšit k důchodu i díky své nemovitosti. Zvážila by případně takzvanou zpětnou hypotéku, nebo prodej s věcným břemenem na dožití. Ve svém bydlení by tak mohla dál zůstat a pobírala by za něj od banky či kupce měsíční rentu. Ukázal to výzkum Sociologického ústavu Akademie věd ČR. "Důchodová reforma nebyla zatím dokončena a generace Husákových dětí velmi brzy - tak přibližně za dvacet let - vstoupí do důchodového věku. Je velmi pravděpodobné, že státní důchodový systém nebude schopen zabezpečit stejnou reálnou výši důchodu, jakou mají dnešní důchodci, proto se hledají i jiné cesty zabezpečení na stáří," řekl sociolog Martin Lux. Zpětná hypotéka se využívá třeba v Británii. Senioři dál bydlení vlastní a žijí v něm, banka jim za ně dá úvěr a z něj jim každý měsíc do konce života platí rentu. Po smrti úvěr splatí dědicové, nebo ho srovná prodej nemovitosti. Věcné břemeno neboli model VIAGER je rozšířený ve Francii.