ČTÚ zamítl žádost pošty o licenci na pět let, stejně jí přidělí

Český telekomunikační úřad zamítl ve výběrovém řízení žádost České pošty o udělení nové poštovní licence na dalších pět let po roce 2018. Důvodem je, že podnik nedoložil nákladovou orientaci svých cen. Česká pošta byla jediným účastníkem výběrového řízení. Poště jako současnému držiteli licence ale chce úřad nařídit, aby základní poštovní služby zajišťovala i nadále. Pošta uvedla, že výsledek tendru napadat nebude. "Česká pošta o licenci nepřijde, i když nesplnila podmínky výběrového řízení. ČTÚ jí udělí licenci na dalších pět let napřímo. Pro veřejnost ani další partnery pošty se od nového roku nic nezmění," uvedl mluvčí ČTÚ Martin Drtina. Stejné zůstanou ceny, počet poboček i rozsah služeb.

Podnik proti vyřazení z tendru argumentuje tím, že by na základě požadavků ČTÚ na nákladově orientované ceny musel výrazně zdražit, protože úřad do nákladů nově zahrnul i položky související se základními službami, které dosud částečně hradil na základě své objednávky stát. Jde například o udržení pobočkové sítě, doručování zásilek do druhého dne a podobně. Zákazníci by podle pravidel ČTÚ například za obyčejný dopis zaplatili 25 korun místo současných 16 korun. Pošta v současnosti čerpá od státu příspěvek na poskytování základních služeb vyplývajících z licence. Jeho výše letos může dosáhnout maximálně půl miliardy korun a v dalších letech by měla klesat. Loni bylo maximum 600 milionů Kč.