ČTÚ zamítl žádost České pošty o licenci na dalších pět let

Český telekomunikační úřad zamítl žádost České pošty o vydání poštovní licence od roku 2018 na dalších pět let. Důvodem je, že podnik nedoložil nákladovou orientaci svých cen. Česká pošta byla jediným účastníkem výběrového řízení. Podnik se brání tím, že by na základě požadavků ČTÚ na nákladově orientované ceny musel výrazně zdražit. Zákazníci by například za obyčejný dopis zaplatili 25 korun namísto současných 16 korun. Regulátor zároveň chce poště nařídit, aby základní poštovní služby i v příštím roce zajišťovala za stávajících podmínek.