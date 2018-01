ČT: Češi vysílají do Eurovize v Lisabonu zpěváka Mikolase Josefa

Českou republiku bude na 63. ročníku hudební soutěže Eurovize v Lisabonu zastupovat dvaadvacetiletý zpěvák Mikolas Josef se svou vlastní písní Lie To Me. Dostal téměř polovinu hlasů diváků a nejvíce oslovil i mezinárodní porotu. Na svém webu o tom informovala Česká televize (ČT), která v květnu semifinále i finále Eurovize odvysílá.

Skladatel, zpěvák a multiinstrumentalista Mikolas Josef debutoval před třemi lety singlem a videoklipem Hands Bloody. Do širšího povědomí fanoušků se dostal ale až následujícími skladbami Free a Believe. Píseň Believe mu zajistila pozvání od hudebního producenta Nikodema Milewského do Vídně, kde Josef dnes převážně žije, uvedla ČT. Na pódium před miliony televizních diváků z celé Evropy předstoupí v prvním semifinále 8. května, druhé semifinále následuje o dva dny později. O vítězi se rozhodne 12. května.