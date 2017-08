Dva Češi byli v Turecku odsouzeni na šest let a tři měsíce do vězení za spolupráci s bojovníky milic syrských Kurdů YPG, které Ankara považuje za teroristickou organizaci. ČTK to řekla mluvčí českého ministerstva zahraničí Michaela Lagronová. Verdikt soudu není pravomocný a obhajoba se proti němu odvolá, informovala z Turecka zpravodajka České televize. Ministr zahraničí Lubomír Zaorálek se chce v nejbližších dnech kvůli případu spojit se svým tureckým protějškem. Oba Češi zůstávají ve věznici ve Vanu, kde byli dosud ve vazbě. "Dnešní rozsudek je pro mě velkým zklamáním. Bez ohledu na to je nyní potřeba udělat maximum, aby byla věc řádně přezkoumána odvolacím soudem. Pevně věřím, že soud vyšší instance vyhodnotí záležitost jinak," komentoval rozsudek ministr Zaorálek. Markéta Všelichová a Miroslav Farkas byli zadrženi loni v listopadu na turecké hranici. Podle obžaloby několikrát navštívili tábory "teroristů" v Turecku. Češi tvrdí, že jsou humanitární aktivisté a že mířili do Iráku, kde chtěli zřídit polní nemocnici.