ČSÚ: V ČR přibylo za pět let 73.400 obyvatel, hlavně díky migraci

Za posledních pět let Česku přibylo 73.400 obyvatel. Za přírůstkem jsou hlavně cizinci. I když se v posledních letech rodí víc dětí, česká společnost přesto stárne. Průměrnému obyvateli republiky bylo loni 42 let. Děti do 15 let tvoří 15,6 procenta populace, lidé nad 65 let téměř 19 procent. Zvyšuje se i podíl svobodných a rozvedených. Téměř polovina dětí přichází na svět mimo manželství. Výsledky na tiskové konferenci představil Český statistický úřad (ČSÚ). V Česku přibývá dětí, které se rodí mimo manželství. Téměř polovinu chlapců a děvčat - přesně 48,6 procenta - přivedly loni na svět nevdané ženy. Ženy rodí v průměru ve 30 letech,

Česko mělo loni celkem 10,578.820 obyvatel. Od roku 2012 do loňska se do ČR přistěhovalo 24.900 Slováků, 5800 Rusů, 5400 Němců, 5300 Rumunů a 4700 Bulharů. Ukrajinců je o 500 víc. Zemi naopak opustilo 1100 lidí z Vietnamu. Vystěhovali se i Češi, do ciziny odešlo 6300 lidí.