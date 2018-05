ČSÚ: Starší lidé nahrazují úbytek pracujících ve věku do 40 let

Starší lidé nahrazují úbytek pracujících ve věku do 40 let, ukázala podle Českého statistického úřadu čísla o zaměstnanosti za letošní 1. čtvrtletí. Na meziročním růstu počtu lidí v hlavním zaměstnání o 1,7 procenta na téměř 5,26 milionu se podíleli hlavně čtyřicátníci a také lidé nad 60 let. Pracujících ve věku do 40 let naopak ubylo.

Míra zaměstnanosti ve věkové skupině 15 až 64 let se v prvním čtvrtletí zvýšila meziročně o 1,4 procentního bodu na 74,2 procenta. Nezaměstnanost, kterou ČSÚ počítá pro tuto věkovou skupinu jako podíl lidí bez práce na celkové pracovní síle, v prvním čtvrtletí meziročně klesla o 1,1 procentního bodu na 2,4 procenta. Ubylo hlavně lidí, kteří nemají práci déle než jeden rok.