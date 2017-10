ČSÚ: Sčítání lidu v roce 2021 se uskuteční hlavně online

Sčítání lidu v roce 2021 se už uskuteční především online. Před šesti lety vyplnila formulář elektronicky zhruba čtvrtina lidí, v roce 2021 očekává Český statistický úřad (ČSÚ) dvojnásobný zájem. Výrazně má být také zkrácen sčítací formulář. Návrh zákona předložil ČSÚ do připomínkového řízení na konci září. ČTK to dnes sdělila mluvčí úřadu Petra Báčová. Při minulém sčítání vyplňovali lidé ve sčítacím formuláři 47 údajů, v roce 2021 jich má být jen 20. Většina obyvatel to podle statistického úřadu provede přes internet. "Terénnímu došetření prostřednictvím sčítacích komisařů budou podléhat pouze ty domácnosti, které nevyplnily údaje on-line," uvedla předsedkyně ČSÚ Iva Ritschelová. Sčítání lidu, domů a bytů se konají v desetiletých intervalech, na území Česka už od roku 1869. Přes internet se mohli lidé zúčastnit poprvé právě v roce 2011. V Česku či někdejším Československu se data zatím vždy sbírala v terénu, do sčítání se zapojovali všichni obyvatelé.