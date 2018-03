Internet loni používalo 8 z 10 Čechů. Podle Českého statistického úřadu přibyli mezi uživateli hlavně senioři. V roce 2017 to bylo 660 tisíc lidí nad 65 let. Za posledních 10 let se tak podíl uživatelů internetu mezi seniory zvýšil ze 4 procent na jednu třetinu. Loni používalo internet skoro 7 milionů lidí starších 16 let, to je o 3 milióny víc než před deseti lety.