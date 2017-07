Sklizeň základních obilovin letos podle prvních odhadů klesne meziročně o 10,1 procenta na 6,945 milionu tun. Nižší bude i úroda řepky, a to o 7,7 procenta na 1,254 milionu tun. Oznámil to Český statistický úřad. Za poklesem sklizně je podle statistiků především snížení očekávaného výnosu. Odhad letošní sklizně základních obilovin je srovnatelný s desetiletým průměrem, ale je o 3,2 procenta nižší než průměr sklizní za posledních pět let. Loni zemědělci sklidili o pět procent obilovin více než v roce 2015, a to 8,4 milionu tun obilí. Byla to čtvrtá nejvyšší úroda obilovin od roku 1920, více obilovin se sklidilo v letech 1990, 2004 a 2014.