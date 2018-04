ČSÚ: Loni se snížil počet lidí ohrožených chudobou a nedostatkem

V Česku loni ubylo lidí, které ohrožuje chudoba a sociální vyloučení. Počet Čechů a Češek, kteří měli materiální nedostatek a nemohli si dovolit například pravidelné úhrady nájemného, auto, maso obden či týdenní dovolenou, poklesl oproti předchozímu roku o zhruba 110.000. Bylo jich kolem 390.000. Pod hranicí příjmové chudoby žilo loni asi 960.000 Čechů a Češek, tedy o 0,6 procenta méně než předloni. Vyplývá to ze zjištění Českého statistického úřadu (ČSÚ). Ačkoli většina domácností vycházela loni se svými příjmy poměrně snadno, pro 23,2 procenta to bylo obtížné. "Příjmovou chudobou byl vloni ohrožen zhruba každý jedenáctý obyvatel," uvedla Michaela Jirková z ČSÚ. Největší problémy s příjmy měly samoživitelky s dětmi a seniorky ve věku nad 65 let, které žijí samy. K ohroženým chudobou a sociálním vyloučením patřila téměř třetina z nich.

V příjmové chudobě se člověk ocitne, pokud nemá ani 60 procent mediánu příjmu. Tato částka činila loni pro jednotlivce 11.195 korun. U dvojice dospělých dosahovala hranice příjmové chudoby 16.792 korun. Česko se v EU dlouhodobě řadí mezi země s nejnižší mírou chudoby a sociálního vyloučení. Statistici sledují tři kategorie - příjmovou chudobu, materiální deprivaci a také intenzitu práce. Aspoň jedna z trojice sledovaných skutečností loni ohrožovala přibližně 1,3 milionu lidí v ČR.