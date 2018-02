ČSÚ: Český export loni dosáhl rekordních 4,2 bilionu korun

Export tuzemských firem byl loni rekordní. V přeshraničním pojetí se meziročně zvýšil o 5,7 procenta na 4,2 bilionu korun. O pětinu vzrostl export do Číny, do Německa české podniky vyvezly o 7,3 procenta zboží více. Vyplývá to z údajů, které ČTK poskytl Český statistický úřad. Podíl českého exportu do EU zůstal na úrovni 83,7 procenta. "Čeští exportéři jsou na hranici svých výrobních možností a nestíhají držet krok s tempem růstu objednávek ze zahraničí. V růstu jim brání hlavně nedostatek pracovní síly a poslední dobou i nedostatek materiálu," uvedl analytik Raiffeisenbank Jakub Červenka. Podle Asociace exportérů na letošní rok nelze počítat s dalším významným růstem exportu. "Protože zcela určitě dojde k dalšímu posilování koruny. Automobilový průmysl jako tradiční tahoun vývozu v tuto chvíli již ve třech skupinách ze šesti (podle členění ČSÚ) zaznamenává stagnaci, či dokonce propad proti roku 2016," uvedl v lednu místopředseda Asociace exportérů Otto Daněk. Loňský rekordní export zůstane podle něj v dalších letech pravděpodobně nepřekonán.