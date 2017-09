ČSSZ mění systémy, poslanci se obávají kolapsu výplaty důchodů

České správě sociálního zabezpečení (ČSSZ), která vyplácí důchody, nemocenské či mateřské, skončí na konci roku smlouva na fungování informačního systému. Do té doby musí pořídit a zprovoznit nové vybavení. Vyplácení penzí a dalších příspěvků ale není ohroženo. Na jednání sněmovního sociálního výboru to řekl náměstek ministerstva práce Petr Hejduk, který je pověřený řízením správy. Poslanci se obávají toho, že by se systém výplaty penzí mohl zkolabovat. Ministerstvo práce chystá také tendr na nový systém pro vyplácení penzí za asi 300 milionů. Vyhlásit ho chce letos. V provozu by měl podle plánů být od roku 2020. Nynější systém a programy, které ČSSZ používá, jsou staré 20 či 30 let. Na konci června ČSSZ vyplácela 2,4 miliony starobních důchodů a 425.400 invalidních a 71.400 pozůstalostních penzí.