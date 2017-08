Exekucí na důchod v Česku dál přibývá. Na konci června je kvůli dluhům mělo bezmála 88.000 lidí. Bylo jich tak skoro o 3000 víc než na konci loňska. Od roku 2009 se počet téměř zdvojnásobil. Suma, kterou Česká správa sociálního zabezpečení (ČSSZ) letos za první pololetí ze starobních, invalidních a pozůstalostních penzí dlužníkům strhla a poslala věřitelům, činila 1,1 miliardy korun. ČTK to řekla mluvčí ČSSZ Jana Buraňová. Výrazněji podle ní přibylo exekucí na nemocenské dávky, mezi které patří nemocenská či mateřská. Podle Buraňové se zvedá počet lidí, kteří jdou do penze s několika exekucemi. Když pracovali, srážel jim peníze z příjmu zaměstnavatel. Po něm to převzala správa. Vyrovnává například dluhy, které vznikly po pořízení věcí na prodejních zájezdech, při neplacení výživného, nesplácením půjčky či ručením za ni, na poplatcích za svoz odpadu, kvůli jízdě na černo či pokutám za parkování.