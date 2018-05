ČSSD začne v pondělí v referendu rozhodovat o účasti ve vládě

Členové sociální demokracie začnou v pondělí v referendu rozhodovat o tom, zda se jejich strana zapojí do menšinové vlády s hnutím ANO. Společný kabinet by ve Sněmovně tolerovali komunisté. Referendum se bude konat na schůzích téměř 1100 místních organizací strany. Vedení ČSSD očekává výsledky s napětím, velká část sociálních demokratů totiž předjednanou spolupráci s hnutím ANO Andreje Babiše ostře kritizuje. Právo vyjádřit se bude mít více než 17.500 straníků. Referendum potrvá do 14. června, výsledky mají být známy o den později.

Předseda strany Jan Hamáček, který vedl vyjednávání s hnutím ANO, v těchto dnech objíždí jednotlivé krajské organizace. Postoj delegátů je v nich rozdílný. Zatímco vstup do vlády podpořily třeba středočeská či pražská organizace, postoj ústecké či hradecké ČSSD byl opačný. Proti se vyslovili také sociálnědemokratičtí senátoři včetně předsedy Senátu Milana Štěcha. Podle některých členů vedení ČSSD je stále řada straníků nerozhodnuta. Očekávají proto těsný výsledek referenda. ČSSD by na základě koaliční dohody měla mít ve vládě pět ministrů.