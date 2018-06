ČSSD v referendu schválila vstup do vlády s ANO

ČSSD má vstoupit do vlády s hnutím ANO. Ve stranickém referendu o tom rozhodli členové ČSSD. Pro menšinovou koaliční spolupráci je 58,5 procenta hlasujících, 40,20 procenta bylo proti. Do hlasování se zapojilo 11.404 lidí, což jsou necelé dvě třetiny členů. V závěru pátečního jednání předsednictva sociální demokracie to oznámil předseda strany Jan Hamáček.

Sociální demokracie by měla podle dohody s ANO obsadit ve vládě pět ministerských křesel. Získat by měla ministerstva vnitra, zahraničí, práce a sociálních věcí, zemědělství a kultury. Premiér Andrej Babiš (ANO) by měl v neděli představit prezidentovi Miloši Zemanovi jména všech navrhovaných ministrů. Prezident dlouhodobě odmítá, aby se ministrem zahraničí stal europoslanec Miroslav Poche.