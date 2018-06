ČSSD podle předběžných výsledků schválila účast ve vládě s ANO

Předseda ČSSD Jan Hamáček na odpoledním jednání předsednictva sociální demokracie oficiálně oznámí výsledky referenda, ve kterém straníci v uplynulých týdnech rozhodovali, zda chtějí vstoupit do vlády s hnutím ANO. Podle předběžných výsledků, které zveřejnil deník Právo, se pro vstup do vlády vyjádřilo 59 procent hlasujících členů ČSSD, proti je 40 procent. ČSSD by ve vládě měla obsadit pět ministerstev, a to vnitro, zemědělství, práce a sociálních věci a kultury. Šéfem diplomacie by se měl stát europoslanec Miroslav Poche, s tím ale nesouhlasí prezident Miloš Zeman.