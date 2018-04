ČSSD podle Hamáčka vyčká, s jakými návrhy přijde ANO

Předseda sociální demokracie Jan Hamáček očekává, že hnutí ANO osloví ČSSD a přijde s nástinem podmínek pro znovuzahájení rozhovorů o vládě. Vyjednavače ANO pověřil obnovením rozhovorů výbor hnutí ve čtvrtek. Nabídku ANO by posoudilo předsednictvo socialistů, které by se pravděpodobně sešlo příští pátek, řekl novinářům Hamáček po jednání grémia strany. Místopředseda ČSSD Martin Netolický zmínil, že by strana chtěla záruky, aby vedle vládní neexistovala alternativní koalice ve Sněmovně.

ČSSD zdůvodnila ukončení předchozího vyjednávání tím, že ANO nepřistoupilo na žádnou z variant společné vlády, která by vyloučila trestně stíhaného předsedu ANO Andreje Babiše v roli premiéra. Zástupci ANO uváděli, že ČSSD odmítla velkorysé návrhy hnutí, protože chtěla získat post ministra vnitra.