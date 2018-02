ČSSD počítá s přerušením sjezdu, Zeman vystoupí v jeho úvodu

Prezident Miloš Zeman vystoupí na sjezdu ČSSD příští neděli krátce po jeho zahájení, řekl po jednání širšího vedení strany novinářům úřadující předseda strany Milan Chovanec. Na Zemanův projev navážou volby vedení, které sociální demokracie vybere po neúspěchu v loňských sněmovních volbách. Podle Chovance se část sjezdu pravděpodobně odehraje bez přítomnosti veřejnosti a jednání by se kolem 22:00 mohlo na několik měsíců přerušit.

Přes 550 delegátů by se mohlo vyslovit i k tomu, zda by měla ČSSD jednat s ANO o vládě. Kandidáti na předsedu ČSSD nabízejí různé postupy, jak by se měla strana vyslovit k případné vládní spolupráci.