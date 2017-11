ČSSD odmítá úvahy o dlouhodobé vládě kabinetu bez důvěry

Dlouhodobé fungování vlády bez důvěry není podle úřadujícího šéfa ČSSD Milana Chovance přípustné. Ministr vnitra to řekl novinářům před jednáním předsednictva sociální demokracie. Česko by si variantu, kterou naznačil prezident Miloš Zeman, nezasloužilo, uvedl Chovanec. Kabinet bez důvěry by podle Chovance čelil mimo jiné problémům při jednáních se zahraničními partnery a v Evropské unii.

Návrh šéfa TOP 09 Miroslava Kalouska, aby strany blokovaly volbu předsedy Sněmovny a tím bránily demisi vlády Bohuslava Sobotky (ČSSD) a nástupu šéfa ANO Andreje Babiše do jeho funkce, ale považuje za nápad z jiné doby. "Musíme se zamyslet, jestli není šance zvolit jinou osobu (předsedou Sněmovny) než pana (Radka) Vondráčka (ANO), a to z ústavních důvodů, protože pokud bude zvolen zástupce ANO, znamená to tři pokusy pro ANO," řekl Chovanec.