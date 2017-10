ČSSD navrhuje na místopředsedu Sněmovny Hamáčka

Sociální demokracie nominuje do funkce místopředsedy Sněmovny bývalého předsedu dolní komory Jana Hamáčka. Novinářům to řekl nový předseda poslaneckého klubu ČSSD Jan Chvojka, který byl zvolen na prvním jednání frakce jednomyslně. ČSSD má podle něho zájem o vedení jednoho z pro ni prioritních výborů - sociálního, zdravotnického, bezpečnostního, branného a zahraničního. Sociální demokracie, donedávna nejsilnější vládní strana, ve volbách v podstatě propadla. Přišla o 35 mandátů, počet jejích poslanců se ztenčil na 15. Špičky ČSSD už ohlásily, že strana zamíří do opozice. Její volební lídr a místopředseda Lubomír Zaorálek už nebude na volebním sjezdu strany pozici obhajovat.