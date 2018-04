ČSSD chce rezignaci odsouzeného člena vlády, ANO to odmítá

Před vyjednáváním o vládě se zástupci ANO a ČSSD nadále neshodnou na tom, zda by měl člen kabinetu povinnost rezignovat, pokud bude prvoinstančně odsouzen. Sociální demokraté na tom trvají, trestně stíhaný předseda ANO a premiér v demisi Andrej Babiš to odmítá. Místopředseda ANO Richard Brabec chce mít do konce týdne připraven základ koaliční smlouvy s ČSSD i programového prohlášení společné vlády. Šéf ČSSD Jan Hamáček ale na twitteru napsal, že spěch je špatný rádce. Vyjednavači stran se sejdou poprvé ve středu. Vzniknout by měla menšinová vláda s podporou komunistů.