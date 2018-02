ČSSD bude chtít po ANO záruku, že ji ve vládě nepřehlasuje

Sociální demokraté budou pro svou případnou účast ve vládě po ANO požadovat písemnou záruku, že je větší koaliční partner nebude v kabinetu přehlasovávat. Jednání o vládní spolupráci by chtěli uzavřít do konce března. Po jednání vedení ANO s ČSSD to novinářům řekl místopředseda sociální demokracie Jiří Zimola. Mezi cíle ČSSD patří například boj proti lichvě a exekucím či rozvoj chudých lokalit v Karlovarském, Moravskoslezském a Ústeckém kraji. Jak uvedl šéf ČSSD Jan Hamáček, shoda s ANO nepanuje třeba na sektorových daních či zvyšování spoluúčasti pacientů. Příští týden budou o jednotlivých bodech jednat expertní skupiny. Zimola zopakoval, že si dovede představit i pokračování bývalé koalice ANO, ČSSD a lidovců.