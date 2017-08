Až o několik tisíc korun chce ministerstvo spravedlnosti zvednout výplaty pracujícím vězňům. Zároveň si ale budou vězni muset spořit několikanásobně větší podíl z výplaty na dobu po propuštění. Počítá s tím chystaná vyhláška ministerstva, která by měla platit od dubna příštího roku, uvedl Český rozhlas - Radiožurnál. Třeba vězňům s maturitou by se výplaty zvýšily oproti nynější výši 9000 korun měsíčně o dvě tisícovky. Navíc vznikne čtvrtá kategorie odměn pro vězně s vysokoškolským vzděláním, kteří by měli na starosti náročné a odborné samostatné práce. Takový vězeň by měl podle připravované vyhlášky dostávat 13.500 korun.

Naposledy výplaty rostly v roce 2000. Odměna se odvíjí od druhu práce a dosaženého vzdělání. Vězeň se základním vzděláním v současnosti bere 4500 Kč, s výučním listem 6750 Kč a s maturitou či vyšším vzděláním 9000 Kč. Kromě měsíčních odměn má ale růst také podíl, který si musí vězni z výplaty ukládat, z nynějších dvou procent na 11 procent. Na dobu po propuštění si budou moci nově našetřit maximálně až 35.000 korun, zatímco nyní jsou to podle rozhlasu jen 2000 korun. Část výplaty se také používá na pokrytí nákladů na výkon trestu a výživné, další část na úhradu případných dluhů vězně a vězni také dostávají z odměny kapesné.