ČR vidí vyloďovací centra migrantů mimo Evropu

Střediska, kde by měli být v budoucnu vyloďováni na moři zachránění migranti mířící do EU, by se podle názoru České republiky měla nacházet mimo Evropu. Novinářům to po jednání ministrů členských zemí odpovědných za unijní problematiku řekl český státní tajemník pro EU Aleš Chmelař. Shoda na tom podle něj ale před čtvrtečním unijním summitem stále není. Dodal, že vrcholná unijní schůzka se výrazně soustředí na vnější aspekty migrační krize. EU má zájem například na dohodách se zeměmi původu migrantů, které by umožnily rychlé a hromadné návraty těch, kdo na azyl v unii právo nemají.

Diplomaté v neoficiálních rozhovorech odhadují, že v nynějším migračním toku přes Středozemní moře je přes 90 procent migrantů ekonomických. Zprávy o jejich rychlém a hromadném návratu domů by přitom mohly působit také "psychologicky" a být tedy jasným signálem pro podobné lidi, že cesta do unie je zbytečná. Ona desetina s právem na mezinárodní ochranu by následně mohla být zařazena například do dobrovolných programů legálního přesídlování, které v rámci migrační krize unijní země zahájily. Podle Chmelaře je ale celý plán teprve na začátku a je stále velmi citlivý, kromě jiného také kvůli vyjednávání právě s těmi - pravděpodobně severoafrickými - státy, kde by měla být střediska umístěna.