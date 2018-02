ČR v žebříčku importérů do Německa překonala Švýcarsko, je sedmá

Česká republika loni v žebříčku importérů do Německa překonala Švýcarsko a je sedmá. Zahraniční obchod mezi ČR a Německem stoupl na rekordních 87,9 miliardy eur (zhruba 2,22 bilionu korun), když se meziročně zvýšil o 9,4 procenta. Vyplývá to z předběžných údajů spolkového statistického úřadu (Destatis). "Význam Česka v kontextu německého zahraničního obchodu roste. Od jeho vstupu do Evropské unie se objem česko-německého obchodu už více než zdvojnásobil," uvedl výkonný člen představenstva komory Bernard Bauer.