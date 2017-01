Zprávy ČR stojí o modernizaci slovinského přístavu Koper

23-01-2017 06:32 | Zdeňka Kuchyňová

Česko stojí o modernizaci slovinského přístavu Koper, protože by mohl otevřít nové příležitosti pro české vývozce. Řekl to premiér Bohuslav Sobotka (ČSSD) po jednání se svým slovinským protějškem Mirem Cerarem. O konkrétním zapojení českých firem přímo do rekonstrukce jadranského přístavu se podle Sobotky zatím nerozhodlo. České firmy se už nyní podílejí na rozvoji železniční sítě ve Slovinsku. Premiéři jednali také o větší spolupráci při zavádění digitálních technologií do automobilového průmyslu a o výměně zkušeností při podpoře vědy a výzkumu. Sobotka s Cerarem v Praze připomněli i slovinského architekta Josipa Plečnika, od jehož úmrtí letos uplynulo 60 let. Podle Cerara obě země spolupracují na tom, aby Plečnikova díla, mezi nimiž je i kostel Nejsvětějšího Srdce Páně v Praze na Vinohradech, byla zařazena na seznam světového dědictví UNESCO.

Vědci dnes na extra silném laseru Bivoj dělají první experiment 23-01-2017 14:35 | Zdeňka Kuchyňová Laser Bivoj s nejsilnějším výkonem na světě začíná v laserovém centru HiLASE v Dolních Břežanech u Prahy fungovat. Dnes na něm vědci uskuteční první interní experiment, řekl novinářům při představení laseru projektový manažer centra Tomáš Mocek. V prvním čtvrtletí letošního roku se vědci budou seznamovat s jeho technickými možnostmi, externím uživatelům, například firmám, začnou laser nabízet až ve druhé polovině roku, uvedl Mocek. Čeští a britští vědci předčili konkurenční týmy z USA, Japonska a Francie, když jako první vyvinuli a loni otestovali laser s extra silným výkonem.

Mládek navrhne, aby státní podnik Diamo odkoupil za korunu OKD 23-01-2017 14:33 | Zdeňka Kuchyňová Ministr průmyslu a obchodu Jan Mládek (ČSSD) navrhne, aby státní podnik Diamo odkoupil za jednu korunu černouhelnou společnost OKD, která je v úpadku. Ministr uvedl, že by si však nejvíce přál, aby OKD koupil soukromý investor, který by zaplatil a zajistil postupný útlum těžby. Návrh MPO považuje za důležitý ve chvíli, kdyby podobná nabídka od některého z investorů nepřišla. Podle svého dřívějšího vyjádření firma oslovila více než 200 investorů z celého světa.

V Plzeňském kraji vyhlásili regulaci, některé firmy omezí provoz 23-01-2017 13:52 | Zdeňka Kuchyňová Ovzduší v Plzeňském kraji se dál zhoršilo, meteorologové tam proto vyhlásili regulaci, což znamená, že některé průmyslové podniky by měly omezit provoz. Podle meteorologů je však většina exhalací způsobena automobily a z lokálních topenišť. Smogová situace, která platí od pátku, zřejmě v regionu zůstane po celý týden, řekl ČTK Pavel Kopeček z plzeňské pobočky Českého hydrometeorologického ústavu.

Jihomoravští policisté přistihli šest podnapilých řidičů autobusů 23-01-2017 13:35 | Zdeňka Kuchyňová Šest podnapilých řidičů autobusů přistihli jihomoravští policisté při mimořádné ranní akci, z toho jeden řidič nadýchal skoro jedno promile. Hlídky zkontrolovaly zhruba 500 řidičů příměstských linek i brněnské městské hromadné dopravy. Na policejním webu to uvedl mluvčí Bohumil Malášek. Sedmatřicet policejních hlídek kontrolovalo řidiče převážně v uzlových bodech či v cílových nebo výchozích stanicích. Policisté řidičům na místě zadrželi řidičské průkazy.

Zemědělský diplomat možná do USA nezamíří 23-01-2017 13:27 | Zdeňka Kuchyňová Nový český agrární diplomat, který měl letos nastoupit do Spojených států amerických, možná do zámoří nezamíří. Ministerstva se rozhodnou těsně před jeho jmenováním. Bude záviset i na tom, zda bude nová americká administrativa v čele s prezidentem Donaldem Trumpem zavádět dovozová cla. Na tiskové konferenci to řekl ministr zemědělství Marian Jurečka (KDU-ČSL). Zemědělští diplomaté už působí v Saúdské Arábii, Číně, Rusku a Srbsku. Nově by měli nastoupit do USA, Japonska a Libanonu. Země, ve kterých agrární diplomati působí nebo tam působit začnou, mají exportní potenciál pro české výrobky. Například od amerického trhu si ministerstvo slibovalo posílení odbytu u piva, chmele, cukrovinek, bioproduktů, zdravé výživy a košer potravin. Libanon má potenciál pro růst vývozu mléčných produktů. Japonsko je podle ministerstva jedním z největších dovozců potravin na světě, je tak vhodným odrazovým můstkem pro další exporty do Asie.

Historikové chtějí zachránit Transgas, žádají ministra o pomoc 23-01-2017 10:46 | Zdeňka Kuchyňová Historikové umění z vysokých škol protestují proti kroku ministerstva kultury, které odmítlo prohlásit budovy bývalého Transgasu v Praze za kulturní památku. Domy na Vinohradské třídě postavené ve stylu brutalismu jsou podle vedoucích kateder dějin umění výjimečnými stavbami a budova, která je má nahradit, běžnou utilitární kancelářskou budovou. Ministrovi kultury zaslali otevřený dopis, v němž ho žádají o záchranu budovy. Její majitel ji chce demolovat. Soubor staveb bývalého Plynárenského centrálního dispečinku Transgas a ministerstva paliv a energetiky stojí pod budovou Českého rozhlasu. Její současný majitel, společnost HB Reavis, chce na místě několika staveb vystavit polyfunkční objekt sestávající ze sedmi budov. Navrhl ho Jakub Cigler, autor staveb Quadrio či Florentinum a dalších administrativních i rezidenčních staveb. Zastánci ochrany budov bývalého Transgasu ale uvádí, že dílo týmu Jindřich Malátek, Ivo Loos, Zdeněk Eisenreich a Václav Aulický je jednou z nejvýraznějších realizací ve stylu brutalismu v Česku.

Před 80 lety se narodil první český držitel Oscara Ivan Jandl 23-01-2017 10:04 | Zdeňka Kuchyňová První Čech, který získal Oscara, Ivan Jandl, se narodil 24. ledna 1937. V roce 1949 byl oceněn soškou za dětský herecký výkon ve filmu Poznamenaní. Umělecká kariéra nadějného herce však v dalších letech rychle pohasla, na čemž se podílel i tehdejší komunistický režim. Chodil do rozhlasového Dismanova souboru. Počátkem roku 1947 tam přišli filmaři, kteří hledali dětského představitele do hlavní role v chystaném švýcarsko-americkém filmu Poznamenaní (The Search). Drobný blonďáček Jandl zaujal jejich pozornost a nakonec roli ve filmu, který se zabýval poválečnými osudy malých dětí zavlečených za druhé světové války na území nacistického Německa, získal. Dojímavý příběh sklidil velký ohlas a Ivan Jandl se na čas stal mezinárodní dětskou hvězdou. Koncem roku 1948 získal Zlatý glóbus a další rok i Oscara.



Slávu si ale příliš neužil - na slavnostní ceremoniál nesměl a množství nabídek na další role mu tehdejší režim nedovolil přijmout. Český film mu přitom příliš hereckých příležitostí nedal. Po maturitě se navíc nedostal na divadelní fakultu a také jeho rodiče se k herectví stavěli spíše negativně. V dalším životě vystřídal řadu profesí - pracoval v Klubu čtenářů, byl výtvarným redaktorem, průvodčím na autobusové lince, sboristou kladenského divadla, hlasatelem Českého rozhlasu či telefonním technikem. Kromě toho hrál ochotnické divadlo. Zemřel sám a opuštěn ve svém libeňském bytě 21. listopadu 1987 při diabetickém záchvatu. Jeho jméno nese planetka.

Kardinál Vlk trpí rakovinou, čeká ho chemoterapie 23-01-2017 09:54 | Zdeňka Kuchyňová Kardinál Miloslav Vlk trpí rakovinou plic s metastázami do kostí a čeká ho chemoterapie. Zdravotní problémy se u čtyřiaosmdesátiletého církevního představitele začaly projevovat zhruba na jaře loňského roku a o Vánocích se zhoršily natolik, že musel být na několik dní hospitalizován. Nemoc mu byla diagnostikována po Novém roce, nyní je v domácím ošetřování.

Dva Češi zahynuli pod lavinou v Rakousku, dva se zachránili 23-01-2017 09:45 | Zdeňka Kuchyňová Dva Češi přišli o život pod lavinou v horském středisku Wildgerlostal u Krimmlu v rakouském Salcbursku. Pod sněhem skončili celkem čtyři čeští turisté, oznámila rakouská horská služba. Zatímco dva se dokázali ze sněhu včas vyhrabat, druhé dva se již oživit nepodařilo, uvedla rakouská agentura APA. Informaci ČTK potvrdila mluvčí českého ministerstva zahraničí Michaela Lagronová. Podle horské služby zasáhla Čechy lavina, která se zřejmě utrhla vlastní silou, ve výšce asi 1700 metrů. Češi prý neměli nouzové vybavení na hory. Dvěma z nich se ale podařilo ze sněhu vyhrabat. Ihned se pustili do vyprošťování dalšího zasypaného a pokusu o jeho oživení. Příslušníci záchranné služby dorazili na pomoc k vyproštění čtvrtého. Oba zasypaní ale očividně neměli vzduchovou kapsu a veškerá pomoc už byla marná. Podle Lagronové se čeští turisté pohybovali po vyznačené trase. Přeživší přivolali pomoc.