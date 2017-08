Česko chce z programu na pomoc uprchlíkům a zemím čelícím migračním tlakům poslat 42 milionů korun do Jordánska a Srbska. Vyplývá to z dokumentů, které jsou nyní v připomínkovém řízení a ČTK je má k dispozici. V programu je na letošní rok obdobně jako loni připraveno 150 milionů korun. Letos zatím vláda schválila uvolnění 68 milionů korun, které putovaly do Makedonie a Jordánska. Česko letos zatím přispělo 40 miliony korun na rozvoj jordánského uprchlického tábora Azrak. Stejnou částkou země poskytla i loni. V obou případech peníze šly na rozšíření a opravu obydlí pro 31.000 obyvatel tábora. Nyní by Jordánsko mělo obdržet 15 milionů korun na vybudování školicího centra pro oblast azylové politiky, jehož vznik souvisí s řešením dopadů syrské uprchlické krize. Srbsko by mělo dostat 27 milionů korun na posílení azylového a migračního systému. Vláda vznik programu schválila v roce 2015.