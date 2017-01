Zprávy ČR loni získala z EU o zhruba 80 miliard Kč více, než zaplatila

24-01-2017 14:45 | Martina Bílá

Česká republika loni získala z rozpočtu Evropské unie o 79,6 miliardy korun více, než do něj odvedla. Takzvaná čistá pozice je tak třetí nejvyšší od vstupu Česka do EU v roce 2004. Informovalo o tom ministerstvo financí. ČR loni obdržela z unijního rozpočtu 123,8 miliardy korun a odvedla do něj 44,2 miliardy korun. Česko tak zůstalo stejně jako v předchozích letech čistým příjemcem peněz z EU. Významnou úlohu ve výsledné pozici ČR podle ministerstva loni sehrály příjmy ze strukturálních fondů a Fondu soudržnosti, které činily 88 miliard korun. Další významnou položku příjmů představovaly prostředky na Společnou zemědělskou politiku za 32,3 miliardy korun.

Města zatím podle Sobotky plně nevyužívala opatření proti smogu 24-01-2017 15:37 | Martina Bílá Města a obce dosud dostatečně nevyužívaly možnosti, které jim dává zákon pro boj se smogem. Regulační řády ani nízkoemisní zóny zatím neplatí nikde. Novinářům to řekl premiér Bohuslav Sobotka (ČSSD) po návštěvě Českého hydrometeorologického ústavu (ČHMÚ). Podle ministra životního prostředí Richarda Brabce (ANO) je jeho úřad připraven poskytnout samosprávám odbornou pomoc, nástroje pro boj se smogem si ale musejí vypracovat samy.

Nová kniha mapuje osudy 110 letců RAF pocházejících z Brna 24-01-2017 14:32 | Martina Bílá Osudy 110 letců britského Královského letectva, kteří pocházeli z území dnešního Brna, mapuje nová kniha s názvem RAF: Místo narození Brno. Vydal ji Archiv města Brna a je postavená především na sbírce fotografií Jaroslava Popelky. Popelkova soukromá sbírka obsahuje na 35.000 fotografií. "Ještě více však udivuje fakt, že z přibližného počtu 2450 Čechoslováků působících v letech 1940-1945 ve službách RAF (Royal Air Force) se mu podařilo na fotografiích získat a identifikovat neuvěřitelných 2252 letců z řad létajícího či pozemního personálu," uvedla v knize její spoluautorka Michaela Zemánková z Moravského zemského archivu. V publikaci je 370 fotografií z Popelkova archivu. Fotografie doplňuje textová část s výčtem všech Brňanů, kteří se ve službách britského letectva uplatnili. Letcům bylo na začátku okupace od 14 do 44 let. Kniha zachycuje osudy a okolnosti, za jakých se do Velké Británie dostali.

Kriminalita v ČR loni klesla o 12 pct. na 217.927 trestných činů 24-01-2017 14:32 | Martina Bílá V Česku loni meziročně klesla kriminalita o 12 procent na 217.927 trestných činů. Klesající trend policisté zaznamenali třetí rok za sebou. Objasněno loni bylo 116.081 trestných činů, což představuje 53,3 procenta případů. Na tiskové konferenci o tom informovalo vedení policie. Podle náměstka policejního prezidenta Jaroslava Vilda loni klesla kriminalita ve všech krajích včetně Prahy. Podle Vilda může pokles souviset se spokojeností obyvatelstva, zlepšující se ekonomickou situací nebo dobrou prací policie. Při trestné činnosti loni vznikly škody za 24,7 miliardy korun. Policisté naopak zajistili pachatelům trestné činnosti majetek za 9,9 miliardy korun, což bylo podle ředitele Národní centrály proti organizovanému zločinu Michala Mazánka nejvíc v historii.

Uprchlíci z Iráku, kteří žijí v Č.Těšíně, našli práci 24-01-2017 12:53 | Martina Bílá Pro všechny dospělé irácké křesťanské uprchlíky, kteří loni přijeli do Moravskoslezského kraje a nakonec se usídlili v Českém Těšíně na Karvinsku, se podařilo najít práci. V kraji z původních čtyř rodin nakonec zůstaly tři, celkem 13 lidí, řekla novinářům Zuzana Filipková ze Slezské diakonie, která křesťanským uprchlíkům pomáhá s integrací.

Zeman je přesvědčen, že intervence budou zrušeny v polovině roku 24-01-2017 12:52 | Martina Bílá Prezident Miloš Zeman je plně přesvědčen, že devizové intervence budou zrušeny v polovině letošního roku. Zeman, který intervence dlouhodobě kritizuje, to řekl při setkání se zastupiteli Plzeňského kraje. Rozhodnutí o ukončení je v rukou České národní banky, která termín poloviny roku 2017 vidí jako pravděpodobný. O nastavení měnové politiky bude bankovní rada jednat příští týden ve čtvrtek.

Prachu v ovzduší ubylo, smogová situace v části země byla zrušena 24-01-2017 12:51 | Martina Bílá V České republice ubývá krajů se smogovou situací kvůli vysoké koncentraci polétavého prachu v ovzduší. V úterý byla situace odvolána v pěti regionech, například v Praze. Pražští radní proto rozhodli, že zatím nezavedou MHD zdarma. Ve Zlínském kraji byla naopak smogová situace po pondělním odvolání znovu vyhlášena. Smogová situace nebo regulace je tak nyní v pěti krajích. Kromě Zlínského je aktuálně smogová situace ještě v Ústeckém a Olomouckém kraji a aglomeraci Ostrava, Karviná a Frýdek-Místek v Moravskoslezském kraji, v Plzeňském kraji platí regulace.

Registr pacientů má zkvalitnit léčbu Crohnovy choroby 24-01-2017 12:49 | Martina Bílá Zkvalitnit a zvýšit dostupnost léčby zánětlivých onemocnění zažívacího traktu má registr, který od loňského roku shromažďuje data o léčbě pacientů s Crohnovou chorobou a ulcerózní kolitidou. Registr novinářům představil předseda České gastroenterologické společnosti a lékař Milan Lukáš. Tato zánětlivá onemocnění má v Česku více než 40.000 lidí a jejich počet dlouhodobě stoupá. V registru je nyní evidováno asi 2000 pacientů.