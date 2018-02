ČR je připravena diskutovat o zvýšení příspěvků do rozpočtu EU

Česká republika je připravena diskutovat o zvýšení příspěvků členských zemí do rozpočtu Evropské unie (EU), aby bylo možné zaplnit mezeru způsobenou odchodem Británie. Vyplývá to z vyjádření ministerstva financí na dotaz ČTK. Zástupce Maďarska v pátek uvedl, že osm východoevropských států EU zvýšení příspěvků členských zemí do rozpočtu bloku podpoří. Podle informací českého ministerstva financí ale automatická podpora na jednání v Budapešti od všech těchto zemí nezazněla. To, zda Česko vyšší objem rozpočtu EU skutečně podpoří, bude podle ministerstva záležet na struktuře výdajů budoucího rozpočtu EU.