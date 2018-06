ČR chce pomáhat hlídat hranice Makedonie a Srbska pod Frontexem

Česko chce být aktivní v ochraně vnější hranice EU i po říjnu tohoto roku, kdy vyprší bilaterální dohoda s Makedonií o pomoci českých policistů při ostraze jejích hranic. Novinářům to dnes řekl náměstek ministra vnitra Jiří Nováček při slavnostním nástupu policistů odjíždějících na šestitýdenní misi do Makedonii a také Srbska, se kterým dohoda skončí v srpnu. Nová forma spolupráce bude vázána na spolupráci s agenturou Frontex. Česko vysílá policisty na zahraniční mise od roku 2015, do cizích států jich do té doby vyjelo přes 1300. Podle policejního prezidenta Tomáše Tuhého je nyní situace na Balkánu složitější. Zatímco loni jedna mise průměrně zachytila 250 nelegálních migrantů, skupina, která byla v Makedonii naposled pomáhala při 1200 záchytech. V Makedonii se zatím vystřídalo 19 skupin českých policistů, v Srbsku 11. Česko od vypuknutí migrační krize vyslalo také 361 policistů do evropské agentury Frontex, kam spadá pobřežní a pohraniční stráž. Jejím úkolem je ochrana vnějších hranic EU. Čeští policisté prostřednictvím této agentury působili například v Itálii, Řecku, Turecku, Portugalsku nebo Španělsku. Letos se předpokládá, že by se do práce agentury mohlo zapojit 170 policistů. O zahraniční mise je dlouhodobě mezi českými policisty zájem. V databázi je 400 zájemců, kteří chtějí do ciziny odjet.