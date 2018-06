ČR by měla na zemědělství získat asi 5,8 miliard eur

Česká republika by měla mezi roky 2021 až 2027 získat v rámci společné zemědělské politiky EU okolo 5,8 miliard eur (necelých 1,5 bilionu Kč), tedy každý rok více než 800 milionů eur (přes 20,6 miliardy Kč). Plyne to z informací ČTK o návrhu Evropské komise na novou podobu unijní zemědělské politiky pro příští víceleté finanční období. Evropská komise v nové podobě zemědělské politiky navrhuje horní hranici přímých plateb jednotlivým farmám, tedy takzvané zastropování. Je to věc, která se České republice příliš nelíbí, především kvůli struktuře českého zemědělství, kterému z historických důvodů dominují na evropské poměry velké farmy. Cílem komise je napříč unií podpora především středně velkých, často rodinných farem.