ČNB: Příliv čínských investic do ČR loni klesl o polovinu, na necelých 6 miliard

Čína investovala do konce roku 2016 v Česku celkem 17 miliard korun. Vyplývá to z nových statistik, které zveřejnila v minulých dnech Česká národní banka. Jde tak jen o zlomek původně očekávaných masivních investic z této země. Loni přitekly další miliardy, bylo jich ale o polovinu méně než předloni. Největším čínským investorem v ČR je CEFC Europe. Jen ta měla investovat už 40 miliard korun. Podle agentury Bloomberg CEFC plánuje prodat část realit, které v Evropě vlastní. Ty v Česku do chystaného prodeje nespadají.