Bankovní rada České národní banky by mohla ve čtvrtek zvýšit úrokové sazby. Nevylučují to analytici oslovení ČTK. Neshodují se ale v tom, zda je to správný krok, nebo by bylo pro ČNB lepší počkat na další zasedání, které bude v září. ČNB naposledy hýbala s úrokovými sazbami v listopadu 2012, kdy je snížila na současnou minimální úroveň. Základní úroková sazba tak od té doby činí 0,05 procenta. Naposledy bankovní rada sazby zvýšila v únoru 2008, základní úroková sazba tehdy stoupla na 3,75 procenta. Od té doby ČNB sazby snižovala.