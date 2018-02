Čínští křesťané dostávají rozhodnutí o azylu, první zamítnuty

Ministerstvo vnitra začalo čínským křesťanům rozesílat rozhodnutí, zda v Česku získají či nezískají azyl. Zhruba 30 křesťanů zastupuje Organizace pro pomoc uprchlíkům (OPU), která zatím obdržela tři rozhodnutí. Právnička Hana Franková ČTK řekla, že zatím prostudovala jedno, v němž vnitro azyl neudělilo. Neudělení azylu v případu jiného klienta ČTK potvrdila také advokátka Marie Ludvová, která zastupuje další Číňany. Číňané chtějí tuzemský azyl získat, jelikož tvrdí, že jsou ve své zemi pronásledováni kvůli své křesťanské víře. Zhruba šedesátičlenná skupina podala žádosti o azyl v roce 2016. Část ale vzdala dlouhé čekání a rozhodnutí se bude týkat asi 40 lidí. Ludvová považuje zdůvodnění vnitra považuje za velmi obecné. "Vnitro tam v podstatě konstatovalo, že to pronásledování nebylo tak vážné," řekla ČTK. Dodala, že za podezřelé okolnosti vnitro označilo například to, že Číňané začali pracovat již po půl roce po příchodu do země nebo to, že přišli organizovaně. "Předpokládám, že ta další rozhodnutí budou stejná," podotkla Ludvová. Vnitro se k případu zatím nechce vyjadřovat.