Chybí posudkoví lékaři, třetina jich za rok skončí kvůli věku

Lékařské posudkové službě chybí lékaři a situace se na konci příštího roku může ještě zhoršit. Kvůli věku totiž skončí třetina doktorů, bude jim přes 70 let. Ministerstvo práce chce, aby administrativu za "posudkáře" začali vyřizovat v příštím roce asistenti. Na volná místa chce díky zvýšení platů přilákat nové lékaře. Posudky by měli vypracovávat i nasmlouvaní lékaři. Posudková služba spadá pod ministerstvo práce. Česká správa sociálního zabezpečení (ČSSZ) má celkem 388 lékařských míst. Neobsazených je nyní 60. O zbytek postů se dělí 466 lidí. Z nich 103 je přes 70 let, 182 pak mezi 60 a 69 lety. Podle služebního zákona může státní zaměstnanec na postu být do 70 let. Posudková služba má do konce příštího roku výjimku.

Posudkoví lékaři správy sociálního zabezpečení posuzují stav lidí kvůli přidělení invalidního důchodu, zdravotnímu znevýhodnění v práci, příspěvku na péči, průkazům pro postižené, nemocenským či pomůckám pro handicapované. Na kritickou situaci v posudkové službě si před nedávnem stěžovala Národní rada osob se zdravotním postižením. Poukazovala na to, že posudkové řízení je neúměrně dlouhé a někteří lidé na rozhodnutí čekají řadu měsíců i rok.