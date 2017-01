05-01-2017 13:54 | Zdeňka Kuchyňová

Kompromisní návrh zákona o sociálním bydlení, z něhož vypadla povinnost obcí zajistit sociální byty potřebným, by mohla provázet při projednávání menší debata. Je tak šance ho do voleb přijmout. Novinářům to řekli ministr pro lidská práva Jan Chvojka a ministryně práce Michaela Marksová (oba ČSSD). Norma o sociálním bydlení měla původně platit už od letošního ledna. Přípravy ale nabraly zpoždění, na podobě zákona v koalici zatím nepanovala shoda. Podle poslední verze by sociální bydlení v Česku měl zajišťovat stát a jeho nový úřad - Centrum pro sociální bydlení. Obce by sociální byty musely poskytovat jen tehdy, pokud by se do systému dobrovolně zapojily. Stát by jim pak dával dotace na investice, provoz a sociální práci. Podle Marksové zkušenosti ze Sněmovny a Senátu ukazují, že pokud se proti nějakému návrhu staví svaz měst a obcí a sdružení místních samospráv, není prosaditelný.