Chřipková epidemie v zemi trvá, nemocných přibylo o desetinu

Plošná chřipková epidemie pokračuje na celém území České republiky. Nemocných chřipkou za týden přibylo zhruba o desetinu, lékaři hlásí 1882 případů na 100.000 obyvatel. Hlavní hygienička ČR Eva Gottvaldová vyhlásila začátek chřipkové epidemie minulý pátek, kdy počet nemocných s akutními infekcemi dýchacích cest překročil 1700 případů na 100.000 obyvatel. Nemocných přibylo ve všech věkových skupinách, nejvíc mezi dospělými od 25 do 59 let, a v rámci celé republiky kromě Prahy a Jihomoravského kraje. Loni už byla na začátku února chřipková epidemie na ústupu, obvykle trvá kolem šesti týdnů. Údaje o počtu nemocných hlásí lékaři krajským hygienikům. Nemocných může být ještě víc, řada lidí totiž do ordinací nedorazí, nemoc přechází nebo si vezme v práci dovolenou. V letošní chřipkové sezoně je evidováno 100 závažných případů, které si vyžádaly hospitalizaci, a 16 úmrtí. Většina se týká lidí starších 60 let, pro které je chřipka obzvlášť nebezpečná.