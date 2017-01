26-01-2017 14:26 | Martina Bílá

Zpravodajský souhrn, který nabízíme každý večer od cca. 20 hodin, najdete zde.

Obraz české malířky Toyen koupila do svých sbírek Skotská národní galerie v Edinburghu. Vrcholná surrealistická malba Poselství lesa z roku 1936 se před dvěma lety neúspěšně dražila v Sotheby’s s odhadem až milion liber (asi 35 milionů korun). Nyní byl obraz zakoupen za cenu kolem 600.000 dolarů (15,3 milionu korun), uvádí server Artplus.cz, který se specializuje na trh s uměním. Poselství lesa je dosud nejrozměrnějším Toyeniným plátnem, které se objevilo na trhu. Znázorňuje tajemnou divokou bytost, jež v pařátech svírá utrženou ženskou hlavu. Je prvním dílem Toyen, které se dostalo do britských veřejných kolekcí.

Připravované rozšíření dolu Turów v Polsku ohrožuje zásoby pitné vody na Liberecku, uvedli na tiskové konferenci zástupci vodáren. Zejména v obcích v oblasti Frýdlantu, Hrádku nad Nisou a Chrastavy už dnes studně a potoky vysychají a s prohloubením dolu se to podle odborné studie bude zhoršovat. Studie poukazuje na to, že na řešení akutního nedostatku pitné vody pro 30.000 lidí bude v nejbližších letech třeba miliarda korun, a pokud se naplní černé scénáře, tak stamiliony navíc. Obce i vodárenské společnosti teď chtějí, aby s financováním pomohl stát. Samy na to peníze nemají, znamenalo by to výrazně zdražit vodu.