Chovanec na Vysočině oznámil, že vedení ČSSD v dubnu skončí

Současné vedení ČSSD na dubnovém mimořádném sjezdu strany skončí, oznámil podle informací ČTK na krajské konferenci na Vysočině statutární místopředseda sociální demokracie Milan Chovanec. Navrhuje, aby nového předsedu volili přímo všichni členové strany. Podle něj by strana také měla zvážit, jestli by nebylo vhodného oslovit pro kandidaturu na předsedu také nestraníky. Chovanec připustil chyby současného vedení v komunikaci a zdůraznil, že by nové vedení mělo více a lépe komunikovat s členskou základnou na všech úrovních. Budoucnost ČSSD vidí v tom, že se otevře novým členům, odborářům, studentům nebo levicovým intelektuálům.