Chovanec: ČSSD zatím vzhledem k výsledku nebude jednat o vládě

ČSSD zatím nepovede vyjednávání o vládě, se ziskem okolo osmi procent by to bylo podle ministra vnitra a úřadujícího šéfa sociální demokracie Milana Chovance úsměvné. Chovanec to řekl novinářům při příchodu do pražského Lidového domu, kde se od 16:00 schází grémium strany. Chovanec počítá s tím, že strana se zkonsoliduje v opozici a v řádu měsíců uspořádá mimořádný sjezd, který zvolí nové vedení.

"Bude to kolem 20 mandátů, nebo mírně pod, takže žádná velká síla," uvedl Chovanec. V takovém okamžiku podle něj není "nemravné" odejít do opozice. "S tím nemáme problém. Být za každou cenu ve vládě je zbytečné, počkáme, kdo bude vyjednávat. My zatím vyjednávání nepovedeme, s osmi procenty by to bylo úsměvné," řekl.